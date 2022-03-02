Üsküdar Belediyesi, Boğaziçi İstihdam Zirvesi ile binlerce kişiyi iş sahibi yapacak

On binlerce kişiyi iş sahibi yapacak Boğaziçi İstihdam Zirvesi, Üsküdar'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. İş arayanları ve işverenleri buluşturan programın açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katılım sağladı.

İş arayanları ve işverenleri buluşturan Türkiye'nin en büyük istihdam platformlarından biri olan Boğaziçi İstihdam Zirvesi, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle birlikte kapılarını açtı. Gerçekleştirilen açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katılım sağladı. Üsküdar İstihdam Merkezi aracılığıyla iş arayanların kariyer hayatlarına kılavuzluk eden Üsküdar Belediyesi, gerçekleştirilen zirveyle birlikte Türkiye'nin istihdamına da katkıda bulunmuş olacak. İş arayan vatandaşlar Boğaziçi İstihdam Zirvesi aracılığıyla 84 firma içerisinden 518 iş kolu için başvuruda bulunabilecek.

"Mavi yakadan beyaz yakaya burada herkese iş var"

Programa katılım sağlayarak açılışı gerçekleştiren ve stantları ziyaret eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “İş arayan arkadaşlarımız, iş arayan gençlerimiz ve işçi arayan şirketlerimizin temsilcileri bugün burada buluşuyor. Bu açıdan önemli olan bir zirve. Bugün burada 84 firmanın yetkilileri toplamda 518 iş koluyla gençlere iş kapısı aralıyor. Biz istihdam konusunu önemsiyoruz. Hükümetimizin de bu konudaki yatırımlarını takip ediyoruz. Yerel yönetimler olarak da bizler bu işin içerisinde olmak durumundayız. Diğer yandan işverenler için de güzel bir imkan. İşverenler bu zirve sayesinde aradıkları elemanları bulacaklardır. Mavi yakadan beyaz yakaya burada herkese iş var. Ben vatandaşlarımızın bu fuarı iyi değerlendirmesini istiyorum. Burada iş bağlantıları kullanarak işbaşı yapmalarını arzu ediyorum. Bizler de bu süreci bizzat takip edeceğiz” diye konuştu.