Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza nedeniyle seferler durdu

Yaklaşık 1 saat tren içerisinde bekleyen yolcular duruma tepki gösterirken arızanın giderilmesiyle seferler yeniden başlatıldı.

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle Ümraniye durağında seferler durduruldu. Metro içerisinde uzun süre bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi. Kimi yolcu ise trenden indi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası metro yeniden seferine devam etti.

Metro tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadelerine yer verildi.