Üsküdar Haydarpaşa'daki Numune Hastanesinde Şüpheli Çanta paniği

Üsküdar Haydarpaşa'daki Numune Hastanesi'nin bahçesine bırakılan şüpheli çanta, paniğe neden oldu. Ekiplerin , kontrollü açtıkları çantanın içinden kıyafet çıktı.

Üsküdar Haydarpaşa'daki Numune Hastanesinin bahçesinde sabah saatlerinde şüpheli bir çantaya rastlandı. Çantanın çevresi polis ekipleri tarafından şerit çekilerek kapatıldı. Ardından ihbar üzerine bomba imha uzmanı bölgeye geldi. Çantayı patlatmadan inceleyen bomba imha uzmanı kontrollü bir şekilde çantayı açtı. Açılan çantadan kıyafetler çıktı.