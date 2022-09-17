Üsküdar Köy Pazarı'nın birinci yılı şenlikle kutlandı

yılını geride bıraktı. Eskişehir'den getirilen katkısız ve organik ürünlerin satıldığı köy pazarının 1. yılı çeşitli programlar ile kutlandı. Programa katılan vatandaşlar Eskişehirli kadın, genç ve çiftçilerin yetirdiği katkısız ürünlere yoğun talep gösterdi.

Üsküdar Belediyesinin aracısız bir şekilde çiftçiler ve vatandaşları buluşturduğu köy pazarı 1. yılını geride bıraktı. Kuzguncuk Bostanı'nda kurulan köy pazarının 1. yılı düzenlenen şenlik ile birlikte çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şenliğe katılan vatandaşlar konser ve halk oyunları gösterileriyle doyasıya eğlendi. Üsküdar Belediyesi ve Sarıcakaya Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen köy pazarı ile kadın, genç ve çiftçilerin yetiştirdiği katkısız ve doğal ürünlere İstanbulluların ulaşmasına imkanı sağlanıyor. Pazara gelen vatandaşlar aracısız bir şekilde satışı yapılan katkısız ve doğal ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Köy pazarı Cumartesi günleri vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Biz 1 yıldır Kuzguncuk Bostanı'nda bu defa organik köy ürünlerinin satıldığı bir köy pazarı kurmaya başladık. Eskişehir Sarıcakaya'dan gelen üniversiteli gençler evlenin önünden, bahçelerinden topladıkları köy ürünlerini domates, salatalık, biber, patlıcan, elma, kavun, karpuz, patlıcan, biber, roka bunları topluyorlar, Sarıcakaya'da bahçelerinde hemen kamyonlarla getirip buraya her hafta Cumartesi günleri köy pazarını kuruyoruz. Buraya herkes geliyor buranın cazibesi hem çok güzel bir muhit olması, hem burada satılan ürünler doğal organik köy ürünleri ve diğer pazarlara göre daha uygun fiyatlarda. Sağlıklı beslenme adına kendilerine burada güzel bir imkan sağlamış oluyorlar.” dedi.

Pazarda satış yapan üniversite öğrencisi Mustafa Sarıdoğan, “Öncelikle belediye başkanına çok teşekkür ediyoruz bu imkanı sunduğu için. Burada bütün arkadaşlarla beraber üniversite öğrencisiyiz okul harçlıklarımızı pazar sayesinde kazanıp geçinebiliyoruz. Ürünlerde hep kendi ürünlerimiz olduğu için hem de aracısız bir şekilde geldiği için çok taze, doğal ve güzel. 1 senedir de devam ediyoruz, sizleri de pazarımıza bekliyoruz.” diye konuştu.