İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üsküdar Marmaray'da seferler durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıktı

Üsküdar Marmaray durağında tren seferi durduruldu, yolcular ise peronlardan dışarı çıktı.

İstasyonda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldı.


Üsküdar'da Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.