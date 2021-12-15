İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üsküdar Sahili'nde kıyıya çöpler vurdu

İstanbul’da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar sonrası, denizde biriken çöpler Üsküdar Sahilde kıyıya vurdu.

İstanbul'da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar sonrası, denizde biriken çöpler Üsküdar Sahilde kıyıya vurdu. Kıyıya yakın noktada biriken çöpler içerisinde plastik atıklar, kullanılmış maskelerin yanı sıra ve hayvan ölüsü de olduğu görüldü.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle birlikte denizde yaşanan dalgalanmalar sonrası Üsküdar Sahili'nin kıyı noktalarında çöpler birikti. Denizin renginde de değişim olduğu gözlendi.



Öte yandan kıyıya vuran çöpler arasında içerisinde plastik atıklar, kullanılmış maskeler ve hayvan ölüsü olduğu görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.