Üsküdar yeni bir ÜSMEK'e daha kavuştu. ÜSMEK açılışına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; "İSMEK gider ÜSMEK gelir" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, meslekî ve istihdam sağlamak amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunulan ve patentli bir eğitim projesi olan ÜSMEK 11'inci binasıyla hizmete vermeye devam ediyor.

İsmek kurslarının kapatılması üzerine Üsküdar'da binlerce kişi ÜSMEK'in 11 ayrı merkezinde eğitim görebilmek için Üsküdar Belediyesine başvuruda bulunduğu ÜSMEK'te, eğitimler pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleşmeye devam ediyor.

18 alan, 256 farklı programla hizmet verecek olan ÜSMEK tanıtım ve açılış programı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in katılımıyla gerçekleşti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek açılış öncesi sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet ederek, eğitim sürecinde başarılar diledi.

Program sonrası konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; "Bugün Üsküdar'da 11 ayrı mahallemizde ÜSMEK adıyla, özellikle hanımlara yönelik meslek edindirme kurslarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ÜSMEK aslında Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan İSMEK'ti. Ne yazık ki bu dönemde geçtiğimiz yıllarda İSMEK'e verilen önem gösterilmedi. Bir çok ilçede olduğu gibi Üsküdar'da da İSMEK'ler kapatılmaya zorlandı. Bu önemli bir konu. Özellikle ev hanımlarının, genç kızlarımızın meslek edinmeleri adına güzel bir çalışmaydı. Hala sebebini anlayamadığımız bir şekilde bu kurslar kapatıldı. Biz Üsküdar ölçeğinde bu kursların devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. İSMEK gider ÜSMEK gelir"diye konuştu.