Üsküdar'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul'un Üsküdar 1 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı.

Üsküdar'da dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir dükkanın kiracısı olan Doğan T. isimli şahıs Cengiz Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Doğan T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Cengiz Y. ile birlikte olaya karıştıkları tespit edilen A.T., Y.K., T.Ç., C.Z. ve A.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgusunda olayın, iş yerinin asıl kiracısı olan Cengiz Y. ile iş yerini Cengiz Y.'den usulsüz bir şekilde kiralayan Doğan T. arasında meydana geldiği, tarafların aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet olduğu öğrenildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.T., Y.K., T.Ç., C.Z. ve A.B. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. C.Y. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.