Üsküdar'da 10 bin aileye kurban eti dağıtımı başladı

Üsküdar Belediyesi Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerini unutmadı. 2 bin 500 adet kurbanlık eti 10 binden fazla aileye dağıtıldı.

Her yıl ihtiyaç sahibi binlerce aileye kurban eti dağıtımını gelenek haline getiren Üsküdar Belediyesi, bu yıl geleneği daha da yukarıya taşıdı. 2 bin 500 adet kurbanlık satın alan Üsküdar Belediyesi, 50 tonu bulan kurban etini Üsküdar'daki 10 binden fazla aileye dağıtıyor.

Kesilen kurbanlıklar Üsküdar Selimiye'deki aşevinde parçalara ayrılarak tek tek paketlendi. Ardından kurban etleri çok sayıda mobil araçla Üsküdar'daki ihtiyaç sahibi ailelere kapı kapı dolaşılarak teslim edildi. Öte yandan deprem bölgesindeki muhafaza imkânının azlığı sebebiyle kesilen kurban etlerinin bir bölümü aşevinde pişirildikten sonra kavurma halinde bölgeye sevk edileceği bildirildi.

“10 bin ailemize kurban eti ulaştıracağız”

Üsküdar Belediyesi Başkan Danışmanı Ergün Kopuz, “Her yıl olduğu gibi bu yılda sayın Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'in talimatları doğrultusunda yaklaşık 10 bin aileye bayram boyunda kurban eti dağıtacağız. 2 bin 500 küçükbaş hayvanımızı 4 pay ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Yaklaşık 5-6 kilo kurban etini ailelerimizle buluşturacağız. Bu yıl ilaveten İskenderun kardeş şehrimiz, orada oluşturulan konteynır kentimize kurban etlerini kavurma yaparak yarın çıkmak üzere ulaştıracağız” diye konuştu.