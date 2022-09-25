Üsküdar'da 2 erkek kardeş, 2 kız kardeş ile evlendi

Üsküdar'da yaşayan 4 genç eşi benzeri zor rastlanır bir nikah törenine imza attı. 2 erkek kardeş, 2 kız kardeş ile evlenerek dünya evine girdi. Kardeşlerin nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı.

Üsküdar'da yaşayan 2 erkek kardeş, 2 kız kardeşle aynı gün aynı saatte kıyılan nikahla dünya evine girdi. Oğuzhan ve Çağlar kardeşler, Nagihan ile Aslıhan kardeşlerle aynı anda evlenerek benzeri zor rastlanır bir nikah töreninde imza attı. Çiftlerin nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Gençleri mutlu gününde yalnız bırakmayan yakınları ise o anları fotoğraf çekerek ölümsüz hale getirdi. Başkan Hilmi Türkmen ise gençlere mutluluklar dileyerek hediyelerini takdim etti. Nikahı kıyılan gençler ve aileleri Başkan Hilmi Türkmen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Her iki tarafı da tebrik ediyorum”

Gençlerin nikahını kıyan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Çok özel ve güzel bir nikah oldu. Daha önce iki kardeşin aynı anda farklı aileden kişilerle evlendiğini görmüştük ama böylesi ilk oldu. Hayırlı olsun. Aileleri ve çocuklarını tebrik ediyorum. Kızlarımız Çankırılı, oğullarımız Bitlisli. İki ailemiz artık bir araya gelmiş oldu. Her iki tarafı da tebrik ediyorum” dedi.

“Bizim için çok özel bir gündü”

Nikah sonrası konuşan damat Oğuzhan Ölçücü, “Abim, ‘nikahlar aynı gün, aynı saat olsun' diyerek vesile oldu. Başkanımızda bizi kırmadı. Nikahımıza eşlik etti. Nikahımızı kıydı. Bizim için çok özel bir gündü. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Mutluluk ve heyecanımı tarif edemiyorum”

Nikah sonrası konuşan gelin Aslıhan Esen, “Ben dinleme tesisinde çalışıyordum. Orada tanıştık. Mutluluk ve heyecanımı tarif edemiyorum. Bugün yanımıza olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.