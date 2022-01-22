Üsküdar'da 2 kişi ısınmak için girdikleri evin çatısını yaktı. Yaktıkları daireden itfaiye tarafından kurtarılan kişiler olay yerinde yapılan sağlık müdahalesinin ardından polis tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yangın, Üsküdar Burhaniye Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Sokağında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi tarafından kullanılmayan içi eşya dolu bir eve giren 2 kişi ısınmak için yaktıkları ateşin büyümesiyle evin çatısında yanmaya sebep oldu. Evin çatısından çıkan dumanı gören sokak sakinleri durumu 112 acil merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan yangına müdahale ederken evde yangına sebep olan bir kişiyi çatıda mahsur kaldı. Çatıda mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarıldı. Evin içerisinde bir kişinin daha kaldığını öğrenen polis ekipleri evin kapısını kırarak içeriye girdi. İçeriden çıkarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra 2 ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Süleyman şeker, “Ev sahipleri Temmuz'da Ağustos'da 2 veya 3 gün kalıyorlar. Bu içeriden çıkanları tanımıyoruz, kim oldukları belli değil. Evin sahipleri de yurt dışında.” dedi