Üsküdar'da "2021 ‘e dair ümitlerim" yarışmasının kazananları belli oldu

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "2021'e dair ümitlerim" konulu yarışmanın ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren eser sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Üsküdar Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde şubat ayında başlatılan "2021'e dair ümitlerim" yarışmasında dereceye giren çalışmalar belli oldu. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Öğrenciler ile birlikte sergi açılış kurdelesini kesti. Öğrencilerin renkli resim, karakalem ve renkli çizgi karikatür dallarında hayallerini resme döktüğü çalışma Üsküdar Belediyesi Fuaye alanında yapılan açık hava sergisi ile görücüye çıktı. Sergide dereceye giren eserler sahipleri ödüllerini Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Kaymakam Demiryürek'in elinden aldı. Açılış konuşmasının ardından yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasından 3 farklı branşta toplam bin 211 adet resim içinden 54 eser sahibi ödüle layık görüldü. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerinin hepsine kitap seti hediye edildi. Yarışma 1.sine dizüstü bilgisayar, 2.sine tablet, 3.süne ise fotoğraf makinası hediye edildi.

"Hayaller hiçbir zaman sönmesin"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Tükmen, “Üsküdar'da eğitim, kültür adına çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Bugün de burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çok özel bir yarışmanın ödül törenini gerçekleştirdik. 2021'e dair hayallerim başlıklı Üsküdar'daki ilkokullar, ortaokullar ve liselerde okuyan çocuklarımızın yarıştığı bir yarışma bu. Covid tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkilemiş durumda. Bu sürecin moral kaynağı çocuklarımız. Bu vesileyle gördük ki çocuklarımız olayları çok farklı bakış açılarıyla bakıyorlar. 1211 tane çocuğumuz bu yarışmaya katıldı. 54 tanesi ödül aldı. Şimdi bu güzel sanat eserlerini burada sergiliyoruz. İstiyoruz ki bu hayaller hiçbir zaman sönmesin" diye konuştu.