Üsküdar'da 3 katlı apartmandaki evin alev alev yandığı anlar kamerada

Üsküdar'da 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, sigara külünün düşmesiyle yangın çıktı. Evde mahsur kalan 1 kişi itfaiye tarafından merdiven ile kurtarılırken alt katta evlerine duman dolan 2 kadın ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Evdekilerin kurtarılması ile evin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da İcadiye Mahallesi Cemil Meriç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre evde oturan kişinin unuttuğu sigara nedeniyle çıkan yangın nedeniyle evi kısa sürede alevler ve dumanlar sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan vatandaşı merdiven ile balkona ulaşarak kurtardı. Yangının çıktığı evin alt katında, dumanların dolmasıyla evde mahsur kalan 2 kadın da vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kadın ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken evde büyük maddi hasar oluştu.

Evin alev alev yandığı anlar ve itfaiyenin vatandaşı kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan yangının çıktığı ev drone ile havadan görüntülendi.