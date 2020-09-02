İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üsküdar'da 5 katlı apartmanda korkutan yangın

Üsküdar’da bir apartmanın 4.

Üsküdar'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşartırken, alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde bir site içerisinde bulunan 5 katlı apartmanın 4. Katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangını çıktığı evde dumandan etkilenen bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.