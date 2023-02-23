Üsküdar'da 5 katlı binada çıkan yangın 2 binaya daha sirayet etti

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yan binalara sirayet eden alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Üsküdar Bağlarbaşı Mahallesi Kağıtçıbaşı Sokak üzerine 15.30 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında çalışma yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine farklı ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yükselen alevler 2 binaya daha sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevlere teslim olan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Çıkan yangında yaralı ya da can kaybı yaşanmadı.

Mahalle sakini Furkan Emre Aydın, “Arkadaşım bu binada oturuyor. 5'inci katın çatısı yanıyordu. Öğrendik ki ustalar yukarıda iş yapıyormuş. 'Biz yemek yiyorduk, görmedik' dediler ama muhtemelen boya ya da tiner düştü, yandı. Yangın arkadaki binaya sıçramış. İtfaiye ekipleri gelmeden önce bina alevlere teslim olmuştu. Ekipler yangını kontrol altına aldı” dedi.