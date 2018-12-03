Üsküdar'da 7 yıldızlı engelli merkezi açıldı

Merkezde 10 oda ve hidroterapi yöntemiyle engelli çocukların tedavisinin yapılacağı yüzme havuzları bulunuyor.

Türkiye'nin en kapsamlı ve ileri teknolojik imkanlarına sahip engelli yaşam merkezlerinden birisi Üsküdar Belediyesi tarafından Bulgurlu Mahallesi'nde açıldı. Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, eski AK Parti Milletvekili Lokman Ayva, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, down sendromlu, otizmli ve görme engelli gençler ile aileleri katıldı. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardında kurdele kesimi ile gerçekleşti. Down sendromlu gençlerin görev aldığı Tebessüm Kahvesi'nin standının da yer aldığı açılışta filografi, kaligrafi, ahşap boyama, mehter, ritim, bağlama ve ses, resim, ebru, nikah şekeri ve konser çalışmalarını içeren atölyelerin sergileri yapıldı.

“Kimsenin başaramayacak dediklerini başarmış olacaksınız”

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “3 Aralık Engelliler Günü sadece etkinliklerin ya da bir takım kutlama programlarını yapıldığı bir gün değildir. Aynı zamanda engelli kardeşlerimiz, engelli vatandaşlarımız için bir farkındalık oluşması anlamına gelen önemli bir gün olduğuna inanıyoruz. Bu eserimiz ile biz diyoruz ki işte ortam, işte mekan, işte merkez sizler için hazır hale getirmiş durumdayız. Ve bizler biliyoruz ki, burada çok güzel kendinizi ifade edecek ve inşallah kimsenin başaramayacak dediklerini başarmış olacaksınız” dedi.

"Bu merkezimiz gerçekten İstanbul'da, Türkiye'de inşallah örneklerini çoğalacağına inandığımız çok önemli bir merkez" diyen Başkan Türkmen, “Sahasında ilk ve tek olma özelliğini içerisinde barından çok önemli bir mekan olarak Üsküdarlı hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz bir engelsiz bina olarak hizmete sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Merkezin özelliklerinden de bahseden Türkmen, “Bu binamızın eksi 1'inci katında başka hiçbir kamu alanında olmayan hidroterapi yöntemi ile engelli çocuklarımızı tedavi edecek olduğumuz yüzme havuzlarımız var. Bir üst katında ise Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan ama inşallah olacağına inandığımız çok önemli bir mekanlar var. Hemen üst katımızda 10 tane 7 yıldızlı otel konforunda odalarımız var. Ağır yatalak engelli çocuğu olan aileler için bu odaları hizmete sunuyoruz. Gerek hidroterapi havuzlarından, gerek üst katlarımızdaki terapi odalarımızdan çok önemli, çok da özel pahalı hizmetlerimizin tamamı bu merkezimizde ücretsiz olacak" diye konuştu.