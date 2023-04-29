Üsküdar'da 8'inci kitap fuarı yoğun ilgi ile karşılandı

Üsküdar Belediyesi tarafından organize edilen 8'inci Kitap Fuarı' kitapseverlere kapılarını açtı. Programa Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı katılarak “Tarih Boyunca Üsküdar” adlı söyleşisi gerçekleştirdi.

Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarının bu sene 8.'si Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde kitapseverlere kapılarını açtı. 120 yayınevi, 500 yazarın konuk edildiği fuar açılışına; Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve birçok kitapsever katıldı. Program, Kuran tilavetinin ardından Üsküdar'ı anlatan kısa film gösterimi ile başladı. Açılışı Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından yapılan fuar, 9 gün süresince kültür- sanat, tarih, bilim ve kitap dünyasının en çok takip edilen isimlerini İstanbullularla buluşturmaya devam edecek. 840 sempozyum ve etkinliğin düzenleneceği fuarın, en güzel fotoğrafını çeken isme sürpriz hediyeler verileceği belirtildi. Prof. Dr. İlber Ortaylı furın ilk günü “Tarih Boyunca Üsküdar” adlı söyleşisi gerçekleştirerek Üsküdar'ın tarihi dokusuna değindi. Vatandaşlar söyleşi ve fuara yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar'da yer gök kitap dedik yakıştı. Kitap kokusu deniz kokusuna karıştı dedik yakıştı. Üsküdar'da Üsküdar'ın taşı toprağı dedik yakıştı. Doğrusu kitaba dair okumaya dair ne varsa hepsi güzel Üsküdar'ımıza çok yakıştı. Dolayısıyla bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz ve bugün açılışını birlikte gerçekleştirdiğimiz bu kitap fuarımız kitap festivalimiz hayırlı uğurlu olsun. Sevgili gençler bu şehir gelenekleri olan bir şehir. Bu kadim beldenin eskiden bu yana ne kadar güzellikler ne kadar gelenekler varsa hepsinin merkezi oldu. Bugün bu güzel geleneklerden bir tanesine daha ev sahipliği yapmanın huzurunu yaşıyoruz. Kitap, kütüphane, okuma gençler denilince akla gelen ilk yer Üsküdar olması bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.