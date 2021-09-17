İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üsküdar'da ağaçlık alanda korkutan yangın

İstanbul Üsküdar’da çevre yolunun yanındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

İstanbul Üsküdar'da çevre yolunun yanındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Üsküdar Altunizade'de çevre yolunun yanında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangın, itfaiyenin çabası ile kısa sürede söndürüldü. Dumanların yükseldiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.