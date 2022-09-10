Üsküdar'da akraba dehşeti: İş yerini bastılar, asma kilitle kafasını yardılar

Üsküdar'da tütün ve nargile malzemelerinin satıldığı dükkanı basan 3 kişi, akrabaları olan iş yeri sahibini asma kilitle kafasına vurarak darp etti. Yaralanan dükkan sahibi akrabalarından şikayetçi olurken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan şahıs, “Ben orada ölebilirdim, felç kalabilirdim. Hukukun ne gerekiyorsa yapmasını, bu insanların elini kolunu sallayarak gezmemesini istiyoruz. Yargıya güveniyoruz” dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan tütün ve nargile malzemelerinin satıldığı dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarının dükkanını basan Emrah D., Ertaç D. ve İlayda D. isimli 3 kardeş iş yeri sahibi Eray Durak'a saldırmaya başladı. Şahıslardan biri elinde bulunan 6 kilo ağırlığındaki asma kilitle kafasına vururken, diğer şahıslar ise yumruklarla darp etti. Şüpheliler bir süre sonra dükkandan ayrıldı. Aldığı darbeler sonucunda kafasından yaralanan Eray Durak, darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

Dükkan sahibinin uğradığı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin Eray Durak'a saldırdığı, bir süre darp etmeye devam ettikleri, Durak'ın kendisini savunmaya çalıştığı, ardından şüphelilerin dükkandan ayrıldıkları ve kanlar içerisinde kalan Eray Durak'ın telefondan yardım istediği görülüyor.

“2 senedir kafasında planlıyormuş”

Aldığı darbelerle kafasından yaralanan Eray Durak, “Karşı dükkanımda iş yapan akrabalarım var. Biz 2 senedir konuşmuyoruz zaten ama daha öncesinde bir husumetimiz veya tehdidimiz olmadı. Arkadaş da 2 senedir kafasında planlıyormuş, ‘millet neden benim dükkanıma gelmiyor, bana selam vermiyor da Eray'a veriyor' diye kafasında kurmuş. Olay günü de planlanmış bir şekilde dükkanıma geldiler. Şahsın kendisiyle göz göze geldik. Laf dalaşı etti. Sonra diğer esnaflar ayırdı bizi. O dükkanına gitti ben dükkanıma gittim. 10 dakika sonra kardeşiyle birlikte elinde asma kilit ve 6-7 kilo ağırlığında asma kilidin demirini arka cebine koymuş, bir şekilde kasaya kadar geliyor. Ben fark edip ayağı kalkınca kendimi savunma amaçlı elimi uzatıyorum boynuna doğru. Cebinden çıkartıp direkt başıma vuruyor. Ben de o hırsla bir şey yapmak istedim ama yapmadım. Hiçbir hamlem olmadı, tamamen yargıya güvendiğimden dolayı” dedi.

“Bundan sonra nasıl yaşamımıza devam edeceğiz?”

Durak, “Üzgünüz, psikolojimiz bozuk durumda. Bundan sonra nasıl yaşamımıza devam edeceğiz? Evlerimiz birbirine yakın, iş yerimiz karşılıklı. Şüpheliler ben daha hastanedeyken karakoldan serbest bırakıldılar. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Adalet sistemimize güveniyorum. İnşallah hak ettikleri cezayı alırlar. Hiçbir sebep yokken bana hırsla bunu yapan herkes için tehlikelidir. Bunlar katil adaylarıdır” diye konuştu.

“Ben orada ölebilirdim, felç kalabilirdim”

Psikolojik ve maddi olarak zararda olduklarını söyleyen Eray Durak, “10 günlük iş göremez raporum var. Durmadan hastaneye gidip geliyorum. Olaydan bir gün sonra mide kanaması, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldım. Ailemle perişan haldeyiz. Ben orada ölebilirdim, felç kalabilirdim. Hukukun ne gerekiyorsa yapmasını, bu insanların elini kolunu sallayarak gezmemesini istiyoruz. Yargıya güveniyoruz” ifadelerini kullandı.