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Üsküdar'da alışveriş merkezinde korona virüs denetimi

Üsküdar’da bir alışveriş merkezinde korona virüs önlemleri çerçevesinde denetim gerçekleştirildi.

Üsküdar'da bir alışveriş merkezinde korona virüs önlemleri çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. Denetime katılan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sürecin başlangıcından bu yana yaklaşık 36 bin denetim gerçekleştirildiğini, kurallara uymayan kişi ve işletmelere 4 milyon 300 bin TL para cezası verildiğini belirtti.


Üsküdar'da korona virüsle mücadele kapsamında alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimde mağaza ve restoranlarda alınan önlemler incelenirken, çalışanlar ve vatandaşlar uyulması gereken kurallar konusunda uyarıldı. Denetime Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de katıldı.


Üsküdar ilçesinde yapılan denetimler hakkında konuşan Kaymakam Demiryürek, “Denetimlere aralıksız devam ediyoruz. Pazar yerlerinde, AVM'lerde, toplu taşıma araçlarında özellikle yoğunlaşmış durumdayız. Bugün pazar denetimlerimiz vardı. Oradan da ilçemizde bulunan AVM'lere gelmiş bulunmaktayız. Sürecin başlangıcından bu yana iş yeri denetimi olarak yaklaşık 36 bin denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde koyulan kurallara uymayan 2 bin 717 işletme ve kişiye 4 milyon 300 bin lira civarında para cezası uyguladık. Halkımızın güvenliği, sağlığı açısından da bundan sonra bu tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

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