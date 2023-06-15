Üsküdar'da balkondan kavgayı izlerken vurularak öldü: 10 kişi yakalandı

Üsküdar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen kurşunlardan biri, kavgayı evinin balkonundan izleyen vatandaşa isabet etti. Yaralanan vatandaş hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yakalanan 10 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar'da Selami Ali Mahallesinde 12 Haziran pazartesi günü saat 00.45 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre iki grup sokakta silahlı kavgaya tutuştu. Kavga sırasında ateşlenen kurşunlardan biri, evinin balkonundan kavgayı izleyen Fahrettin Turun'a isabet etti. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Turun hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı saha çalışmaları ile, kavgaya karıştığı belirlenen N.K. ve G.K. isimli şahıslar olay yerinde yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada M.İ.K. ile O.Ö. isimli şahısların kız meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı ve bu nedenle kavganın yaşandığı anlaşıldı. M.İ.K. ve O.Ö. isimli şahıslar da aynı gün polis tarafından yakalandı. Olay yerinde 1 adet dolu fişek, 2 adet boş kovan ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Çalışmaların devamında ayrıca olaya karıştığı tespit edilen F.İ. isimli kadın şahıs ile E.P., N.Ö.C. ve A.K. isimli şahıslar aynı gün yakalandı. F.K. isimli şahıs 13 Haziran tarihinde, E.Y. isimli şahıs ise 14 Haziran tarihinde olayda kullanılan suç unsuru silah ile yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan M.İ.K. ve O.Ö. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen diğer şüphelilerden N.K., G.K., E.P., ve F.İ. isimli şahıslar serbest bırakıldı. A.K. ve N.Ö.C. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. F.K. ve E.Y. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.