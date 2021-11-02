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Üsküdar'da bariyere çarpan otomobil takla attı

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir otomobilin demir dubaya çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir otomobilin demir dubaya çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, saat 18.50 sıralarında Ferah Mahallesi Ferah Caddesi'nde meydana geldi. Eşi ile cenazeye gelen vatandaş, 34 DOC 992 plakalı Renault marka aracıyla demir bariyerlere çarparak takla attı. Vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Takla atan otomobilde yolcu koltuğunda oturan kadın hafif şekilde yaralandı. Araç içerisinden çıkartılan kadın çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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