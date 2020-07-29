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Üsküdar'da bulunan iguana belediyenin neşe kaynağı oldu

Üsküdar Altunizade Mahallesi’nde bir binanın bahçesinde bulunan iguana, Üsküdar Belediyesi çalışanlarına neşe kaynağı oldu.

Üsküdar Altunizade Mahallesi'nde bir binanın bahçesinde bulunan iguana, Üsküdar Belediyesi çalışanlarına neşe kaynağı oldu.


Altunizade Mahallesi'nde bir binanın bahçesinde eve girmek üzereyken bulunan iguana, Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından kafese konularak veteriner kliniğine götürüldü. 6 yaşında olduğu belirlenen iguananın gerekli tüm bakımları yapıldı ve ekipler tarafından koruma altına alındı. Belediyenin neşe kaynağı olan iguananın bir süre sonra Tarım ve Orman Bakanlığına teslim edileceği öğrenildi.


Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, "Altunizade Mahallesi'nde bir vatandaşımızın ihbarı üzerine alınmıştır. Ekiplerimizle beraber olay yerine intikal ettik, yakaladık, getirdik. İlk bakımlarını, tedavilerini veteriner ve arkadaşlarımız yaptılar. Daha sonra bunu burada koruma altına aldık. Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen Bey hemen korumaya alalım ve dikkat edelim dedi'' diye konuştu.

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