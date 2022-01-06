Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" kapsamında 32 bina yıkıldı

Üsküdar'da “Büyük Dönüşüm” sloganıyla başlatılan kentsel dönüşüm faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Üsküdar'da birden fazla mahalleyi kapsayan bölgede yürütülen Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. etabına geçildi. Proje kapsamında, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla depreme dayanıksız 32 bina yıkıldı. Binaların yıkım anı havadan drone ile görüntülendi.

Üsküdar'da “Büyük Dönüşüm” sloganıyla yürütülen ve depreme dayanıksız binaların yıkımıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği ile Kirazlıtepe, Küplüce, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy Mahallerini içine alan bölgede geliştirilen Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. etabına geçildi. Projenin inşaat aşaması, depreme dayanıksız binaların yıkılmasıyla başladı. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Şehit Osman Sokak'ta yer alan 32 binanın yıkımı gerçekleşti.

180 dönüm arazi üzerinde inşa edilen ilk etabının teslimlerine başlanan projenin 2. etabı, 501 dönüm arazi üzerinde, Kirazlıtepe, Küplüce, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy Mahallerini içine alan bölgede gerçekleştiriliyor.

“Bugün burada 85 bin metrelik alanının yıkımını gerçekleştiriyoruz”

Proje hakkında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar'da dört mahallemizde, Mehmet Akif Ersoy, Ferah, Küplüce ve Kirazlıtepe'de 'büyük dönüşü' adı altında 700 bin metrekarelik bir alan dönüşüm alanı ilan edildi. Bunun yaklaşık 200 bin metresi Kirazlıtepe'de şu anda devam ediyor zaten. Orada 2 bin konutluk bir projemizin 500'ünü bitirdik, teslim ettik. Diğerlerinin inşaatı devam ediyor. Geri kalan kısmın bugün burada 85 bin metrelik alanının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Burada 150 bina, 650 konutun, bazı bölümün yıkımı gerçekleşiyor” dedi.

“Hedefimiz 2023'ün Ekim ayında vatandaşlarımızı tekrar burada evlerine taşımak”

Sözlerine devam eden Hilmi Türkmen, ”Hedefimiz Şubat sonuna kadar alanı komple boşaltıp, temizlemek ve temelini atacak hale getirmek. İnşallah mart başında, mart ayında Çevre Bakanımızın da teşrifleriyle burada güzel bir temel atma töreni yapacağız. Bu 85 bin metrelik alanda 900 konut, 400 iş yeri, bin 300 araçlık otopark yapacağız. Yine camimizi aynen yıkıp yapacağız burada. Dolayısıyla 700 bin metrenin 100 bin metrelik kısmını burada başlatmış oluyoruz. Hedefimiz 2023'ün Ekim ayında vatandaşlarımızı tekrar buradaki evine taşımak. Bizim önemli iki prensibimiz var. Birincisi yerinde dönüşüm, yani şu binada bugün kim oturuyordu ise dönüşümden sonra aynı binada buranın sahibi oturacak. İkincisi gönüllü dönüşüm. Gördüğünüz gibi kimsenin itirazı yok. Kimse bizi protesto etmiyor. Genelde bu tür sıkıntılar olur. Hiçbir problemimiz yok. Herkes memnun. Vatandaş memnun. Biz memnunuz. Gönüllü olarak yapılan güzel bir dönüşümün ikinci etabındayız. Hayırlı uğurlu olsun. 2023'ün ekiminde teslim töreninde buluşuruz inşallah” ifadelerini kullandı.

Öte yandan binaların yıkılma anı havadan drone ile görüntülendi.