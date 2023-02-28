Üsküdar'da ‘Çağdaş Hat Sanatı Sergisi' sanatseverlerle buluştu

Üsküdar'da Türk hat sanatının çağdaş öncülerinden Muhammet Mağ'ın eserlerinden oluşan ‘Çağdaş Hat Sanatı Sergisi' ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergiden elde edilen gelir ise depremzedelere bağışlanacak.

Türk hat sanatının çağdaş öncülerinden Muhammet Mağ'ın kataloglanmış 26 eserinden oluşan ‘Çağdaş Hat Sanatı Sergisi', Üsküdar'da bulunan Nadide Sahaf&Kahve'de açıldı. Açılış törenine çok sayıda sanatsever katıldı.

“Çağdaş hat sanatı, yaşadığımız dünya düzeninde evrensel olabilme gayretidir”

Sergiden gelecek olan kazancın depremzedelere gönderileceğini belirten Hüsnühat sanatçısı Muhammet Mağ, “Eserimiz 26 +1 özel eserden oluşmaktadır. Çağdaş hat eserleri çerçevesinde mart ayında açılışını düşündüğümüz sergiyi ülkemizde yaşanan büyük acı vesileyle daha öne çekip, Nadide Sahaf Kafe'nin de ev sahipliğiyle eserlerden gelecek olan kazançların depremzedelere aktarılacağı bir organizasyon gerçekleştirdik. Çağdaş hat sanatı, yaşadığımız dünya düzeninde evrensel olabilme gayretidir. Türk halk sanatının modern imkanlarını arama gayretidir aslında. Bu eserler ilk defa burada sergileniyor. Bu vesileyle yaşayan toplumun değişen zihinlere, özellikle Z kuşağı diye tabir edilen kuşaklara bu sanatların tekrar sevdirilip muhafaza edilmesini sağlamayı istiyoruz” dedi.

Muhammet Mağ'ın birbirinden değerli eserlerinin ilk kez gün yüzüne çıktığı serginin geliri depremzedelere bağışlanacak. Sanatseverlerin beğenisini toplayan sergi, 5 Mart tarihine kadar açık olacak.