İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üsküdar'da dernek görünümlü kumarhaneye baskın

Üsküdar’da Dernek görünümlü bir binaya yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 21 kişiye toplam 74 bin 849 lira para cezası kesildi.

Üsküdar'da Dernek görünümlü bir binaya yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 21 kişiye toplam 74 bin 849 lira para cezası kesildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da Küplüce Mahallesinde bulunan bir dernek binasında kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Dernek görünümlü kumarhaneye baskın düzenleyen polis ekipleri,  21 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.



Polis, ekipleri 21 kişiye kumar oynamak ve korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 74 bin 849 lira idari para cezası kesti. Öte yandan işyeri ruhsatı bulmadığı tespit edilen bina ekipler tarafından mühürlenerek kapatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.