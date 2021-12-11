Üsküdar'da Distopya Kısa Film Festivali sanatseverler ile buluştu

C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Üsküdar Belediyesi ve BKM Mutfağın birlikteliği ile Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından organize edilen Uluslararası Distopya Film Festivali, sanatseverler ile Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde buluştu. Sanatseverler gösterimlere yoğun ilgi gösterdi. Film gösterimlerinin ardından düzenlenen ödül töreninde, kazananlar ödüllerine kavuştu.

Hatice Aşkın'ın direktörlük yaptığı kısa filmlerin Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gösterime sunulduğu Uluslararası Distopya Film Festivali'nde birinciye 7 bin 500 TL, ikinciye 5 bin TL ve üçüncüye 2 bin 500 TL ödül takdim edildi. Dereceye giren filmlere verilecek ödüllerin yanı sıra finalist filmlere de gösterim telifi ödenecek.

Uluslarası Distopya Film Festivalinin 3 gün boyunca süreceği belirtildi. Festivalde Onur Ödülleri Meral Çetinkaya ile Çetin Tekindor'a takdim edildi.

“Festivalimizin bir buçuk yıllık bir hikayesi var”

Açıklamalarda bulunan Festival Direktörü Hatice Aşkın, “Festivalimizin yaklaşık bir buçuk yıllık bir hikayesi var. Bizler, ben ve ekibim, bir buçuk yıldır aslında festivali en iyi şekilde hayata geçirmek için mücadele ediyoruz. Bu sebeple aslında en başta bizi desteklediği için Turizm Bakanlığı'na, değerli iş birliği için Üsküdar Belediyesi'ne, değerli destekleri için BKM Mutfağa ve festivalde bize partnerlik yapan tüm kurumlara, kuruluşlara, herkese öncelikle çok teşekkür ederim. Uluslararası Distopya Film Festivali üç gün boyunca sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek. Bütün etkinliklerimiz Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Tüm etkinlikler herkese açık ve ücretsiz” ifadelerini kullandı.