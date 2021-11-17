Üsküdar'da Fatma Turgut ile rock coşkusu yaşandı

Üsküdar'da konser veren ünlü rock sanatçısı Fatma Turgut, sevilen şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdi.

Üsküdar Belediyesi'nin Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği konserde, Model grubu ile “Buzdan Şato” ve “Değmesin Ellerimiz” gibi şarkıları seslendiren ve müzik listelerinde ilk sıralara yükselen ünlü rock sanatçısı Fatma Turgut sahne aldı. Ünlü sanatçı en sevilen şarkılarını dinleyiciler eşliğinde seslendirdi. Üsküdarlılar konsere yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer sahnede vatandaşları selamlayarak, sanatçı Fatma Turgut'a hediye takdim etti. Konser kısa bir aranın ardından coşkulu şekilde devam etti.

Üsküdar Belediyesi'nin konserlere devam edeceği belirtildi.