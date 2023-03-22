Üsküdar'da futbolcuların birbirine girdiği kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Üsküdar'da, Valide Tayfun Spor-Maltepesor U15 futbol takımları arasında oynanan müsabaka esnasında Valide Tayfun Spor teknik sorumlusunun, Maltepespor futbolcusuna fiziki müdahalede bulunduğu ve bu sebeple maçta kavga çıktığı iddia edilmişti. Sahada futbolcuların birbirine girdiği kavgaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Üsküdar'da geçtiğimiz pazar günü oynanan Valide Tayfun Spor – Maltepesor U15 müsabakası esnasında Valide Tayfun Spor teknik sorumlusunun Maltepesporlu futbolcuya fiziki müdahalede bulunduğu iddiası sonrası taraflar arasında kavga çıkmıştı. Valide Tayfun Spor Kulüp Başkanı Mustafa Gürlü, durumun teknik sorumlu ile alakalı olmadığını, skorun kendi takımlarının lehine sonuçlanmasının ardından futbolcularının rakip futbolcuya 'kazandık' şeklinde hareket yapmasından kaynaklı aralarında tartışma çıktığını ve teknik sorumlunun ayırmak için müdahalede bulunduğunu, olayların ise medyaya farklı lanse edildiğini belirtti.

Rakip takım yöneticileri ve sorumluları ile görüşerek olayı tatlıya bağladıklarını belirten Valide Tayfun Spor Kulübü Başkanı Mustafa Gürlü, “Bu hafta sonu oynamış olduğumuz U15 müsabakasında çıkan hadiselerin medyaya yanlış yansıtıldığını, tek taraflı haberlerin yapıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Biz de bu olayların doğrusunu aktarmak için çalışıyoruz. Yılda 70-80 tane müsabaka yapıyoruz. Hiçbir müsabakamızda böyle münferit bir olay olmamıştır. Rakiplerimiz bizimle ilgili kötü düşüncelere sahip değildir. Biz centilmenliğe, fair-play ruhu ile hareket etmeye çalışan bir camiayız. Bu yüzden üzüntümüz çok büyük. Maç içerisinde hiçbir sıkıntı olmamıştır. Maç bizim lehimize 2-1'lik skorla sonuçlandı. Maç bitiminde hakem düdüğü çalıp soyunma odasına giderken bizim oyuncumuz rakip takım oyuncusuna 'nasıl kazandık' şeklinde ufak bir harekette bulunmuş. İki çocuk da birbirinin üzerine yürürken, bizim hocamız da araya girerek çocukları ayırmıştır. Tam tersi şekilde yansıtıldı. Söylendiği gibi bir fiziki müdahale yoktur. Zaten görüntülerde hepsi ortada. Burada tamamen suçlu gibi gösterilmek bizi çok üzdü. Rakip takım altyapı sorumlusu ve hocaları ile bir araya geldik. Bu işin tatsızlığını ortadan kaldırmak için beraber görüştük, konuştuk, anlaştık tatlıya bağlandı” dedi.

Öte yandan kavgaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde futbolcuların maç bitiminde kavga ettiği ve teknik ekibin de kavgaya müdahale etmeye çalıştığı görüldü.