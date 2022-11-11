Üsküdar'da, geçmişten izleri bugüne taşıyan Antikacılar Çarşısı açıldı

Üsküdar Belediyesi, farklı dönemlere ait eşyaların ve antika parçaların satıldığı Üsküdar Antikacılar Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirerek İstanbulluların hizmetine sundu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da katıldığı açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar'ın şanına yaraşır bir antika çarşısını oluşturmak içimizde bir ukteydi" dedi.

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar'ın tarihi mirasından izler taşıyan Üsküdar Antikacılar Çarşısı'nı Mimar Sinan Meydanı'nda açarak İstanbulluların hizmetine sundu. Yaşanmışlıkların izlerini taşıyan objelerin sergilendiği Üsküdar Antikacılar Çarşısı, antikaya merakı olanları geçmişe yolculuğa götürüyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “ Bugün biz Üsküdarlılar içinde özel bir gün. Üsküdar'ın kodlarında var olan, derinliklerinde var olan, asaletinde var olan köklü geleneklerini oluşturan çok önemli bir eser ve çarşıyı siz kıymetli dostlarımızla beraber açmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üsküdar Antikacılar Çarşısı'nın yaklaşık 60-70 yıla yakın geçmişi var. Üsküdar'dan özellikle merkezinde değişik alanlarda ilgilileriyle, antika severlerle çeşitli mekanlarda buluşuyorum. Ancak özellikle arka taraftaki pasajdaki hali ne yazık ki çok da iyi bir ortam değildi. Bizim de içimizde bir ukteydi Üsküdar'ın şanına yaraşır bir antika çarşısını oluşturmak. Hamdolsun gördüğünüz gibi Üsküdar'ımızın bu muhteşem Mimar Sinan Meydanı'yla ve Mimar Sinan'ın adını taşıyan eski çarşı ve yeni çarşı ile birlikte burası tam bir kültür sanat merkezi haline geldi” dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “ Antikaya benim amatörce merakım var, eskiden çarşıya gider gelirdim. Başkan da 'yeniden yerini değiştirdik açıyoruz' deyince geldim, epeydir gelmemiştim. Bazen eski pikaplardan altmışlığımız olmuştu, taş plaklar alırdık. Kadıköy'de de var böyle sokak oraya da gidiyorduk bazen. Eski eşya gibi değil de sanat eseri olarak görüyor insan. Kimse evindeki eşyalarını bu kadar sanatlı eşyalardan seçmiyor, seçemiyor” dedi.

Farklı dönemlerden eşyalar ve kıymetli antika parçaların satışa sunulduğu Üsküdar Antikacılar Çarşısının açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce katıldı.