Üsküdar'da ‘Hatt-ı Müstakim” hüsnühat sergisi sanatseverlere kapılarını açtı

Üsküdar'da açılan "Hatt-ı Müstakim" hüsnühat sergisinde Hattat Ahmet Kutluhan ve öğrencilerinin yaptığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışta konuşan Başkan Hilmi Türkmen, “Üsküdar Belediyesi olarak bu tür çalışmalara her zaman destek verdik, vermeye devam edeceğiz. Üsküdarımızda kültüre sanata dair yapılan işler çok daha önceliklidir” dedi.

Üsküdar'da Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün akşam gerçekleştirilen serginin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, hattat Hasan Çelebi ve Ahmet Kutluhan, Kutluhan'ın öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Ahmet Kutluhan'ın öğrencileriyle otaya koyduğu eserlerin bir araya geldiği sergi, hüsnühat sanatında usta-çırak ilişkisinin örneklerini sanatseverlere sunuyor.

"Üsküdarımızda kültüre sanata dair yapılan işler çok daha önceliklidir"

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, “Üsküdar Belediyesi olarak bu tür çalışmalara her zaman destek verdik, vermeye devam edeceğiz. Üsküdarımızda kültüre sanata dair yapılan işler çok daha önceliklidir. Bu güzel sergi de kültür hazinemizin, sanata yönelik çalışmalarımızın en değerli varlıklarından birisidir. Hem sevgili hocamız Ahmet Kutluhan'ın hayat çizgisine hem de görevine ancak bu kadar yakışır bir isim” dedi.

Hattat Ahmet Kutluhan, "Bize başvuran, devam eden hüsnühat severlere yıllar içerisinde hocamın onayı ile icazet verdim. Bu arkadaşlar işle sergi açmak istedim. Bir yıl boyunca hazırlandık. Bu sergi hat sanatına gönül vermiş, bu sanatı hayatı boyunca yapmaya karar vermiş kişilerin ortaya çıkardığı çalışmalardır. Bu çalışmalar hemen hemen çoğu arkadaşın ilk levha yazılarıdır. Hepsinin de ilk sergisidir. Devam edip gayret ettikleri sürece çok daha güzel yazılar yazacaklardır” diye konuştu.

Yaptığı konuşmada bu sanata başlama hikayesinden de bahseden Hattat Hasan Çelebi, "Bugün burada bayram havası var. Onu kutlamak için geldik. Sizler de teşrif ettiniz. Hepinize sağlık sıhhat diliyorum” dedi.

Toplamda 53 eserin yer aldığı sergi, 1 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.