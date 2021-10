Üsküdar'da Hayvanları Koruma Gününe özel boğaz turu jesti

Evcil hayvanlar, sahipleri ile birlikte boğaz turu yaptı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kastamonu Bozkurt ilçesinde sel felaketinden yaralı şekilde kurtarılan ‘İce Bozkurt' isimli köpek ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından özel olarak etkinliğe davet edildi.

Üsküdar Belediyesi, “Minik Dostunu Al Gel” etkinliği ile evcil hayvanları ve sahiplerine boğaz turu düzenledi. Valide Sultan gemisinde düzenlenen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'de katıldı. Üsküdar sahilinde bulunan Valide Sultan gemisiyle boğaza açılan sevimli patiler ve sahipleri boğazı turladı. Evcil hayvanların ve sahiplerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Tura katılan vatandaşlar boğazın tadını çıkartarak, hayvanlarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kastamonu Bozkurt ilçesinde sel felaketinden yaralı şekilde kurtarılan ‘İce Bozkurt' isimli köpek ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından özel olarak davet edildi.

Can dostuyla etkinliğe katılan Sevda Ören, “Çok mutluyuz. Özellikle can dostlarımız adına yapılan bir etkinlik olduğu için çok mutluyum. Onların sesini duyurmak, onların varlığını, onların da yaşam hakkının olduğunu ifade edebiliyorsak böyle toplanarak hep birlikte çok güzel tabii ki. Uzun bir süreden sonra güzel bir toplulukla birlikte olacağız. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla uzun bir süre evlerimizdeydik. Bugün hem boğaz keyfi hem açık denizin güzelliğini izleyerek boğazımızın güzelliklerini görerek. Bir de can dostlarımızla birlikte olarak güzel bir etkinlik olacak. Belediyemiz daha önceki senelerde de yapıyordu. Bunu böyle kutluyoruz. Açılmayı kutluyoruz daha doğrusu ama can dostlarımızın adına olduğu için de çok çok mutluyuz.“ dedi.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hem ülkemizde hem dünyada değişik etkinlikler, değişik programlar düzenleniyor. Bir takım konuşmalar yapılıyor, vaatlerde bulunuluyor. Ama doğrusu şu anda sevgili dostlarım sizlerle birlikte bir tarihe tanıklık ediyoruz, tarihi an yaşıyoruz. Yüzen kültür merkezi, bir yüzen sosyal tesis, Valide Sultan Gemisinde, boğazda, İstanbul'un değil, dünyanın en güzel yerinde suyun üzerinde böyle bir etkinlik yapmak ancak Üsküdar'a ve siz sevgili hemşehrilerimize yakışır. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” şeklinde konuştu.