Üsküdar'da hayvanseverler ve minik dostlarına boğaz turu

Hayvanseverler ve hayvan dostlarına yönelik boğaz turu gerçekleştirildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un da katıldığı boğaz turunda renkli anlar yaşandı.

Üsküdar Belediyesi, hayvan dostları ve minik dostları için boğaz turu düzenledi. Valide Sultan Gemisi'yle düzenlenen boğaz turuna hayvanseverler minik dostları ile birlikte katıldı. Çok sayıda hayvansever ve hayvanlarının katıldığı etkinlikte vatandaşlar hem eğlendi hem de renkli anlara sahne oldu. Hayvan dostlarının boğaz turuna Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'da katıldı. Başkan Türkmen hayvanseverler ile Üsküdar'a minik dostlar ile ilgili kazandırılabilecek yeni projeler hakkında görüştü.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, “Bu gemi biliyorsunuz özel bir gemi vatandaşlarımızı boğaz turu yaptırıyoruz. Bugün özel misafirlerimiz var, çünkü minik dostlarımız var. Hayvanseverler bugün bu boğaz turunda minik dostlarıyla geldiler buraya, harika bir gün. Biz Üsküdar Belediyesi olarak en hayvansever belediyelerden birisiyiz, bunu söylemek lazım. Yaptığımız minik dostlar kliniğimiz, ambulanslarımız ve en son mobil hayvan hastanesi diyoruz VETBÜS'ü hizmete sunduk. Sokak hayvanları konusunda özellikle çalışmalarımız devam ediyor, önde bir belediyeyiz. Hem hastanemiz hem hayvan barınağımız gayet hijyenik, tertemiz. 15 tane veteriner arkadaşımızla İstanbul'da 24 saat açık hizmet sunan bir minik dostlar kliniğimiz var. Bugün de hayvanseverlerimizle beraber, gönüllü dostlarımızla beraber bir boğaz turu yapalım dedik” dedi.

Köpeği ile boğaz turuna katılan Duygu Kaymak, “Üsküdar Belediyesinin hayvanlarla ilgili destekleri için mutluyuz. Her türlü desteği bize sağlıyorlar, gerek evcil hayvanlara olsun gerek sokak hayvanları olsun. Kısırlaştırmadan tutun tüm tedavileri bizim için sağlıyorlar. Başkanımız huzurunda tüm belediyeye teşekkür ediyoruz” dedi.