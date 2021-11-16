Üsküdar'da ihtiyaç sahipleri, geri dönüşüm ile ısınıyor

Üsküdar'da çöpe atılan eski mobilya, kanepe, ahşap ürünleri gibi malzemelerden ayrıştırılıp geri dönüşüm ile elde edilen tahta parçalar, ihtiyaç sahibi Üsküdarlıların evini ısıtıyor. Geri dönüşüm tesisinde elde edilen yakacak tahtalar, önceden belirlenmiş yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştırılıyor.

Üsküdar Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Çöpe atılan ve geri dönüşüm tesisinde toplanan eski mobilya, kanepe, ahşap ürünleri ve atık tahta ağaçlar, tesiste ayrıştırılıp geri dönüştürülerek yakacak odun haline getiriliyor. Gerekli paketlemeler yapıldıktan sonra belediyeye ait araçlarla önceden belirlenmiş ihtiyaç sahibi Üsküdarlılarla buluşturuluyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından ortalama 2 bin 500 - 3 bin haneye bu dağıtım gerçekleştiriliyor. Her haneye ortalama 20 çuval şeklinde yapılan yardımda ihtiyaç durumuna göre çuvalların sayısı artırılabiliyor.

“Hiç kimse evlerinde üşümesin, çocuklar mutlu ve huzurlu olsun istiyoruz”

Konu ile alakalı olarak konuşan Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş, “Üsküdar Belediyemizin atık yönetim merkezindeyiz. Sonbahar geldiği zaman Üsküdarlıların bir hassasiyeti oluşur. Bizde evden çıkan koltuk, kanepe dolap ne varsa hepsi yaz boyu biriktirilir bir kısmı sonbahar da çıkartılır ki amacımız onları hayra vesile kılmak. Biz Üsküdarlılardan almış olduğumuz bu koltuk ve kanepeleri şu an gördüğünüz gibi hazırlıyoruz, aldığımız odunların içine katarak bunları evlere servis ediyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 - 3 bin haneye bu dağıtımı gerçekleştireceğiz kış boyunca. Amacımız hiç kimse evlerinde üşümesin, çocuklar mutlu ve huzurlu olsun istiyoruz.

Her aileye ortalama 20 çuval vereceğiz. İhtiyaç halinde bunu arttırabiliyoruz. Dolayısıyla burada amacımız, başkanımızın da bize temel talimatı, hiçbir aile kesinlikle soğuğa maruz kalmayacak, ihtiyaç olan hiçbir evi açıkta bırakmayacağız. Kış boyunca bu hizmetimiz devam edecek” dedi.