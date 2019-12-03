Üsküdar'da ikinci Tebessüm Kahvesinin açılışına yıldız yağmuru

Üsküdar'da down sendromlu gençlerin görev aldığı Tebessüm Kahvesi'nin 2. şubesi yoğun katılımla açıldı. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra Yavuz Bingöl, Ceyhun Yılmaz, Ferman Akgül, Yusuf Güney gibi çok sayıda ünlü isim de açılışta özel gençlerle bir araya geldi.

Üsküdar'da 3 yıl önce hizmete açılan ve down sendromlu gençlerin görev aldığı Tebessüm Kahvesi'nin ikinci şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde açıldı. Anlamlı açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Yavuz Bingöl, Aydilge, Ferman Akgül, Serkan Çağrı, Ceyhun Yılmaz, Gökçe, Yusuf Güney, Ekin Uzunlar, Irmak Arıcı, Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş gibi çok sayıda ünlü isim de katıldı. Açılışa katılan çok sayıda engelli genç ile ailesi coşkulu anlar yaşadı.

Açılışta konuşan Başkan Hilmi Türkmen, “Bugün dolayısıyla biz Üsküdar Belediyesi olarak ikinci tebessüm kahvemizi açıyoruz. Burada yine down sendromlu gençlerimiz çalışacaklar. Bu proje ulusal ve uluslararası boyutta çok önemli noktaya geldi. Burada 11 genç kardeşimiz gelenlere servis hizmeti yapıyorlar. Burada ayrı bir dünya, tebessüm ve mutluluk var. Ne zaman ki başınız dara girse hiç fazla dert etmeyin kendinizi bir şekilde Tebessüm Kahvesine atın yeter” dedi.

Yavuz Bingöl, “Çocuklarımızla beraberiz bu güzelliği hep birlikte yaşıyoruz. Üsküdar Belediyesi sosyal belediyecilik adına önemli işler yapıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aydilge, “O kadar mutluyum ki Tebessüm Kahvesi'nin ikincisini açtığımız için. Bu güzel çocuklar hepinizi bekliyorlar. Meleklerin yeryüzüne indiğini görmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Başkan Hilmi Türkmen, çok sayıda sanatçı ve down sendromlu gençler ile beraber kurdele keserek ikinci Tebessüm Kahvesinin açılışını gerçekleştirdi.