Üsküdar'da İlhan Şeşen konserine yoğun ilgi

Usta sanatçı İlhan Şeşen, vatandaşların istediği gibi katılabilmelerinden dolayı ücretsiz belediye konserlerine destek verdiğini belirtti.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen konser programında usta müzisyen İlhan Şeşen sahne aldı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konsere her yaştan müziksever Üsküdarlı yoğun katılım gösterdi. Şeşen'i dinlemek isteyen vatandaşlar salonun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Katılımın yoğun olduğu konserde müzikseverler adeta salonun dışına taştı.

Ücretsiz belediye konserlerine vatandaşların dilediğince gelebilmelerinden ötürü memnun olduğunu belirten Şeşen, “Belediyenin bu hizmetleri muazzam. Belediyelerin sadece bazı maddi ihtiyaçları karşılamak değil böyle manevi ihtiyaçları da karşılaması çok hoş. Böyle bir ihtiyacı karşılamak için beni seçmeleri daha da hoş. Böyle bir geceden coşku duymamaya imkan yok. Bilet fiyatları 50 lira olunca insanların gelmesi zor oluyor. Ama belediyelerin böyle ücretsiz imkanları olunca dileyen gelebiliyor. Bundan da memnun oluyorum” dedi.