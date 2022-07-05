İhlas Haber Ajansı

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Üsküdar'da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi

Üsküdar’da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi.

Üsküdar'da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi. Çökme sonrası bölgedeki 3 bina tahliye edildi.



Çökme, Üsküdar Kısıklı Hacı Arif Bey sokak ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanının Hacı Arif Bey sokak kısmında yol göçtü. Göçme sonrası 3 bina tahliye edildi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde çalışma işlemleri sürüyor.



3 binada oturan vatandaşlar tahliye edildi



İnşaat alanında oluşan çökme sonrası polis ekipleri, çökme olan alandaki 3 binada yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

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