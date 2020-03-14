Üsküdar'da ‘İş ile Düş Arasında' resim sergisi

AK Parti Giresun Milletvekili ve aynı zamanda avukat ve ressam olan Sabri Öztürk'ün eserlerinden oluşan 'İş ile Düş Arasında' resim sergisi Üsküdar Nevmekan Galeri'de düzenlenen etkinlikle açıldı. Öztürk, düzenlenen etkinlikte “Balıkçı Barınağı” adlı eserini Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e hediye etti.

Siyasetçi ve hukukçu kimliğinin yanı sıra resme duyduğu sevgi ve kişisel sergileriyle resim sanatına yeni bir ufuk açan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün eserlerinden oluşan 'İş ile Düş Arasında' sergisinin açılışı Üsküdar Nevmekan Galeride düzenlenen açılışla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Nevmekan Sahil Galeri'de sergi açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Meclis İdari Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sanatçı Selahattin Kara ve çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı.

Sergi açılışı sonrası sanatseverlerle birlikte sergiyi gezen Öztürk, sergide gösterilen eserleri davetlilerle birlikte gezip yorumladı.

Açılış sonunda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Milletvekili ve aynı zamanda ressam olan Sabri Öztürk'e hediye takdiminde bulundu.

Sergi açılışının Nevmekan Sahil Sanat Galerisinde açıldığı için mutluluk duyduğunu belirten Milletvekili Sabri Öztürk kendi yapmış olduğu “Balıkçı Barınağı” adlı eserini Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e hediye etti.

Eserlerini bu güne kadar açtığı 5 sergi aracılığıyla sanatseverlerle buluşturan Sabri Öztürk, Üsküdar'daki 6'ncı sergisi ile 42 eserini sanatseverle buluşturmuş oldu. İş ile Düş Arasında Sergisi, 13 Mart'tan itibaren 18 Nisan'a kadar Nevmekan Galeri'de sergilenecek.