Üsküdar'da İskender Pala'nın 13 romanı 13 resme dönüştü

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Kelimeler ve Renkler Resim Sergisi'nde İskender Pala'nın 13 romanı renklerin diliyle anlatıldı.

Üsküdar Belediyesi, gerçekleştirdiği sergilerle İstanbulluları, resmin farklı alanlarında öne çıkan eserlerle buluşturuyor. Bu çerçevede Yazar İskender Pala'nın 13 romanından esinlenen 13 sanatçı tarafından hazırlanan Kelimeler ve Renkler Resim Sergisi İstanbullularla buluştu. Küratörlüğünü Murat Kurt'un üstlendiği sergide yer alan 13 eser, Pala'nın 13 romanını temsil ediyor. İskender Pala'nın 13 romanındaki kelimelerini renklerin diliyle anlatan eserlerden oluşan sergi, 2 Ocak tarihine kadar sürecek. Sergiye, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yazar İskender Pala, 13 sanatçı ve sanatseverler katıldı.

"Bu serginin hamurunda edebiyat var"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ”İskender Pala'nın eserlerinin ilham kaynağı olduğu bir sergiyi açıyoruz. Bu serginin hamurunda edebiyat var. Çok özel bir sergi. Kendisi yazdığı romanlarla son yirmi yılda ülkemizde en çok okunan yazarlardan birisi olmuştur” şeklinde konuştu. Küratör Murat Kurt ise "Böyle özel bir projede bizlere beraber çalışabilme imkanı sunduğu için ressam arkadaşlarım adına İskender Pala hocama çok teşekkür ediyorum” dedi.