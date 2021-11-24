Üsküdar'da İSKİ'ye ait boru patladı, eğitim kurumu sular içinde kaldı

Üsküdar'da bulunan bir eğitim kurumunun iki bodrum katını, İSKİ'ye ait şebeke hattı borusunun patlaması sebebiyle su bastı. Su baskını nedeniyle eğitim kurumunun bodrum katları adeta havuza dönüştü.

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Kani Karaca Sokak'ta bulunan dans ve müzik eğitimi veren bir eğitim kurumunda öğrencilerin eğitim gördüğü iki bodrum katını, iddiaya göre İSKİ'ye ait şebeke suyu borusunun patlaması sonucu su bastı. Su baskını nedeniyle bodrum katları adeta havuza dönüşürken maddi hasarlar meydana geldi. Su baskını olduğu sırada eğitim kurumunda öğrenci ya da öğretmenlerin bulunmadığı öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine su tahliyesi için itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Binayı basan suyun tahliyesi için itfaiye ve İSKİ ekipleri çalışması yaptı.

“Aciliyeti belirttik ama daha yeni geldiler”

Eğitim kurumunda çalışan Volkan Talışık, “Sabah dokuz civarı okulda geldim. Yan komşumuz ‘Volkan yan tarafı su bastı, sizde bir şey var mı?' diye sordu. Sonra ben okuldan içeri girdiğimde aşağı kata indim ve merdivenin başına kadar su vardı, direkt İSKİ'yi aradık. İSKİ zaten görüyorsunuz daha yeni geliyor. Defalarca şikayet kaydı oluşturduk. Hani aciliyetini de belirttik ama yeni geldi arkadaşlar sağ olsunlar. İtfaiye ekipleri de hemen aradığımız anda geldiler sağ olsunlar onlar da suyu çekmeye başladılar. Bildiğim kadarıyla şebeke hattı patlamış. Şebeke hattı patladığı için de şu an suyun tamamı çekilmeden nereden geldiğini bulamıyorlar. Burası bale okulu. Alt kat zaten tavana kadar su gelmişti. Bayağı bir sıkıntıya düştük” ifadelerini kullandı.