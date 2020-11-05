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Üsküdar'da işletmelere yönelik korona virüs denetimi yapıldı

Üsküdar’da işletmelere yönelik korona virüs denetimi yapıldı.

Üsküdar'da işletmelere yönelik korona virüs denetimi yapıldı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında işletmeler uyarıldı.


Üsküdar Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler saat Üsküdar merkezde bulunan lokantalara kafeteryalara yönelik Covid-19 denetimi gerçekleştirdi.


İş yerlerindeki maske, sosyal mesafeye, ateş ölçer ve dezenfektan kullanımları ilgili ekipler polis ekipleri denetleme yaptı. İş yeri sahipleri polisler tarafından uyarılırken bazı müşterilerin maske taktığını gören ekipler maske takanlara teşekkür etti. Polisler çeşitli mekanlarda denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri korona genelgesi hakkında işletme sahiplerine bilgi verdi.

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