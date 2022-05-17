Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Üsküdar'da seyir halindeki kamyonet kasasında giden 3'ü çocuk 6 kişinin tehlikeli yolculuğu araç kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da araçların hızla seyir halinde olduğu sırada kamyonet kasasında 3'ü çocuk 6 kişi seyahat etti. Kamyonet sürücüsü, çocukların canını hiçe sayarak kasa içerisinde yolculuk etmelerine izin verirken, o anlar bir araç kamerasına yansıdı. Otoyol üzerinde ilerleyen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu esnada ilerleyen üstü kapalı kamyonetin kasasında 3'ü çocuk 6 kişinin seyahat ettiği görülüyor.