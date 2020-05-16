Üsküdar'da kapı kapı gezerek maske dağıtıldı

Belediye ekipleri kapı kapı gezerek vatandaşlarla maske dağıttı. Maske dağıtımı havadan görüntülendi.

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsündeki bir alanı maske üretim merkezine dönüştüren Üsküdar Belediyesi günde 50 bine yakın maske üretiyor. Üretilen maskeleri vatandaşlara ücretsiz sağlayan Belediye, bugün de üretilen maskeleri 120 kişilik ekipler halinde 150 bin adet maskeyi kapı kapı dolaşarak ilçe sakinlerine teslim etti.

Üsküdar belediyesi en hızlı şekilde Üsküdar'daki tüm hanelere 10'arlı kutular halinde yaklaşık 2 milyon maskeyi ulaştırmayı ve sonrasında da yine maske üretim ve dağıtımına devam etmeyi hedefliyor.

Maske dağıtımıyla ilgili bilgi veren Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş, "Üsküdar belediyesi olarak kendi belediye personelimiz tarafından üretilen maskeleri bugün Üsküdarlı hemşehrilerimize dağıtım sürecini başlattık. Allah'ın izniyle haziran ayının sonuna kadar Üsküdar'ın tamamına maske dağıtımını tamamlamış olacağız. Toplamda 2 milyonun üzerine maske dağıtımı sağlayacağız. Üsküdarlı hemşehrilerimizi rahat ettirebilmek ve rahat nefes almalarını sağlayabilirsek hedefimize ulaşmış olacağız'' dedi.

Maskesini alan vatandaşlarsa hizmetten memnun olduklarını belirterek belediyeye teşekkür etti. Öte yandan maske dağıtımı havadan görüntülendi.