Üsküdar'da kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti

İstanbul'da devam eden kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Vatandaşlar kar yağışı sonrası Üsküdar sahiline akın ederek yürüyüşe çıktı. Sahilde seyreden bazı sürücülerin ise zor anlar yaşadığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından megakent İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise kar yağışı sonrası Üsküdar sahiline akın edip yürüyüşe çıktı. Beyaza bürünen yollarda da bazı sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.