Üsküdar'da kiracı dehşeti: Yaşlı adamı öldüresiye dövdüler

Üsküdar'da bir vatandaş sokak ortasından 2 kişi tarafından öldüresiye dövülerek saldırıya uğradı. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan vatandaş, saldırı emrini veren şahsın, kiraya verdikleri dükkanda işletmecilik yapan kişi olduğunu iddia etti. Yaşanan korku dolu dakikalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Üsküdar'da saat 20.30 sıralarında meydan geldi. İddiaya göre, iş yerinden çıkarak aracıyla evine gelen Muharrem Tekdal isimli vatandaş, otomobilinden indiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen iki kişinin saldırısına uğradı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonrası kanlar içerisinde yere yığılan Tekdal, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kayıplara karıştı. Tekdal'ın uğradığı saldırı sonrası burnunda ve elmacık kemiğinde kırıklar meydana geldiği tespit edilirken vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldığı belirlendi.

Öte yandan yaşanan saldırı anı ve şüphelilerin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı saniyeler güvenlik kamerasına yansıdı.

“Doğan abinin selamı var”

Yaşanan korku dolu dakikaları anlatan darp mağduru Muharrem Tekdal, “Arabamdan indiğim sırada iki kişi bana doğru yaklaştı. İçlerinden biri ‘Sana Doğan abinin selamı var” demesiyle saldırmaları bir oldu. 2 kişi tekme tokat saldırdılar. Ben en son yere yığıldım. Yerde de vurmaya devam ettiler. Öldüresiye dövdüler. Ölümden döndük, diyebilirim. Burnum ve elmacık kemiklerim kırıldı. Bacaklarımda yaralar var. Ruh halim yerinde değil. Kendimi henüz toparlayamadım” dedi.

“En son canımıza kadar kastettiler”

Kiracıları tarafından uzun süredir tehdit edildiklerini belirten Muharrem Tekdal, “Biz Üsküdar'daki dükkanımızı kiraya verdik. Yaklaşık 1 yıldır işletmecilerden kira ödemesini alamıyoruz. Kira ödemedikleri gibi adımıza sahte evraklar düzenleyip piyasayı da dolandırmışlar. Kiracıların, bize yaklaşık 1,5 milyon lira civarı borçları var. Bu olaylar sonrası beni tehdit etmeye başlamışlardı. ‘Biz buraya çöktük' gibi sözler ve bazı hakaretlerde bulunuyorlardı. Artık en son canımıza kadar kastettiler. Dükkanıma dahi gidemiyordum. Biz konuyla ilgili şikayetlerde de bulunduk” diye konuştu.