Üsküdar'da kısıtlama sabahına yangınla uyandılar

Üsküdar'da 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana gelen yangın çevrede büyük paniğe neden oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasında apartman boşaltılırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın paniğiyle mahalleli sokağa döküldü.

Yangın, Üsküdar'da Fıstık ağacında Cumhuriyet Caddesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre evde ateşle oynayan çocuklar koltuğu tutuşturdu. Koltuğun tutulmasıyla üst katta yaşayan aile panikle apartman sakinlerinden yardım istedi. Apartman sakinleri itfaiye arayarak ihbarda bulundu. Apartman boşaltıldı. Olay yerine gelen polis, itfaiye, acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Acil servis ekipleri tedbir amaçlı bekletildi. Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde mahalle sakinleri panikleyerek sokağa döküldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören bina sakini, “ Çocuklar ateşle oynarken koltuğu tutuşturmuş, yangın var deyince panikle dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdik. Yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralan yok “ diye konuştu.