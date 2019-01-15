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Üsküdar'da korkutan yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi

Üsküdar’da tek katlı bir binada henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Üsküdar'da tek katlı bir binada henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangında binada yaşayan iki çocuk dumandan etkilendi.


Olay, 06.30 saatlerinde, Üsküdar Valide Atik Mahallesi, Abacıdede Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre tek katlı bir binada, aileleri tarafından yalnız bırakılan iki çocuğun kaldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangın kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride tek başlarına bulunan ve dumandan etkilenen iki çocuğu, yangının içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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