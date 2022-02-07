Üsküdar'da meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanan vatandaşın tedavisi yanık ünitesinde sürüyor

Üsküdar’da 4 katlı binanın üst katında meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralananlardan bir kişi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesine kaldırıldı.
Üsküdar'da 4 katlı binanın üst katında meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralananlardan bir kişi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesine kaldırıldı.
Üsküdar'da 4 katlı binanın üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevre binalarda maddi hasar oluşurken biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Yakup Kara isimli vatandaşın, yüzde 60 oranında yandığı belirlendi. Kara'nın yanım ünitesindeki tedavisi sürüyor.