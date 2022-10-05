Üsküdar'da mobil veteriner hizmeti VETBÜS yola çıkıyor

Hayvanların sağlığı ve tedavileri için gerekli olan tüm ekipmanları içeren Vetbüs, Üsküdar'da sokak sokak dolaşarak sevimli dostlara şifa dağıtacak.

Üsküdar Belediyesi'nin Türkiye'de işlek defa hayata geçirilen hayvanlar için mobil veteriner hizmeti VETBÜS Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in açılışı ile yola çıktı. Sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken hayvanların sağlığı ve tedavileri için gerekli olan tüm ekipmanları içeren Vetbüs, Üsküdar'da sokak sokak dolaşarak şifa dağıtacak. Alanında uzman veterinerler hayvanların rutin muayenelerini yapacak ve acil durumlarda gerekli müdahalelerde bulunacak.

VETBÜS'ün açılış programında üniversite öğrencileri kedi evi boyaması gerçekleştirdi. Boyaması yapılan kedi evleri belediye ekipleri tarafından Üsküdar'ın çeşitli noktalarına yerleştirilecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Özellikle bugüne özel çok özel bir proje ile vatandaşlarımızın karşısındayız. Biraz önce misafirimiz de dedi ‘bir bu eksikti' gerçekten çok önemli bir eksik. Maalesef başka bir yerde yok ben duymadım. VETBÜS yani mobil hayvan hastanesi bugün itibariyle Üsküdar'da hizmete girmiş durumda. Bu hayvan hastanenizin içerisinde bizim minik dostlar kliniğimizde hangi üniteler varsa aynıları mobil olarak burada da var. Kan alma cihazımız var, yoğun bakım ünitemiz var, ameliyathanemiz var, hayvanlarımızı muhafaza edeceğimiz kümeslerimiz var. Bu otobüsümüz her gün ayrı bir mahallemize gidecek, o mahallede vatandaşın kolay ulaşabileceği bir noktaya bu aracı park edeceğiz vatandaşlar hayvanlarını getirecekler tedavilerini yapacağız” dedi.

Programa katılan Rümeysa Duman, “ Belediyemizin veteriner işlerinden fazlasıyla memnunuz. Sokağımız ve üniversitemizin kampüsünde yaşayan hayvanlarımıza çok fazla destek oluyorlar. VETBÜS'ü de yeni olarak hizmete sunmuşlar çok memnunuz. Sokağımızda ki hayvanlara ücretsiz bir şekilde sağlık hizmeti veriyorlar, memnunuz. Üsküdar Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.” dedi.