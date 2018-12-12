Üsküdar'da Oğuzhan Camii temel atma töreni gerçekleştirildi

Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan "Oğuzhan Camii Temel Atma Töreni” vatandaşların da katılımı ile gerçekleşti. Cami için ilk harç dualarla temele konuldu.

Burhaniye Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilecek olan Oğuzhan Cami temel atma törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Müftüsü Ali Çakmak, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve hayırsever vatandaşlar katılım sağladı.

Kur'an tilaveti ile başlayan temel atma töreninde konuşan Başkan Türkmen: “Bizler her şeyden önce inanan insanlarız. Allah izin verdiği müddetçe cami açmaya devam edeceğiz. Bilindiği üzere Üsküdarımız bir camiler şehri. Hem tarihi camilerimiz, hem de böyle yeni camilerimiz mevcut. Bu camilerimiz medeniyetimizin mührüdür. Tabii ki bu camilerimizi Üsküdar Belediyesi'nin önderliğinde Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve elbette ki hayırsever vatandaşlarımız ile birlikte yapıyoruz” diye konuştu.

İlçe Müftüsü Çakmak'ta konuşmasında Üsküdar Belediyesi ve Başkan Türkmen'e Üsküdar'da camilere verilen değerden dolayı teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından cami için ilk harç dualarla temele konuldu.